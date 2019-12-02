شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل البحرين بمحكمة العدل الدولية: قطر تمول الإرهابيين بملايين الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ممثل البحرين فى محكمة العدل الدولية، أن قطر لم تف بالتزاماتها باتفاق الرياض، واصفا الممارسات القطرية بـ"الخطيرة"، التى يمكن السكوت عليها.

وقال ممثل البحرين خلال كلمته بمحكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، هذا النمط من الممارسات يشكل خطرًا لا يمكن مقابلته بالصمت والقبول، ويجب التعامل معه بحسم ودون تردد، مشددًا على أن الدوحة لم تبد أى محاولة جدية للتفاوض وطى الخلافات المتعلقة باتفاقية العبور الجوى واتفاقية شيكاغو، معلقًا بقوله: "هذا النزاع يتعلق برفع قضية أمام مجلس الطيران لإلهاء العالم عن سلوكها".

وأضاف، ممثل مملكة البحرين، أن النزاع الحقيقى أمام المحكمة لا يتعلق بالطيران المدنى ولكن ينطلق من الجهود الإقليمية لكبح جماح قطر الداعمة للإرهاب والتشدد، حيث دفعت قطر مئات ملايين الدولارات للإرهابيين بحجة دفع فدية فى 2017".