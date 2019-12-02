شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وخلال عمليات الاعتقال، اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين، وخربت مقتنياتهم، وسلمت بلاغا لمواطن من الخليل لمراجعة مخابراتها، وهو أسير سابق.

وذكر نادى الأسير، فى بيان اليوم، أن 4 مواطنين تم اعتقالهم من محافظة الخليل بينهم أسير سابق قضى 18 عاما فى معتقلات الاحتلال، وتعرض للإبعاد لمدة عامين، وهو شقيق الشهيد دياب شويكى، علما أنه يعانى من مشاكل فى القلب.

Advertisements

ومن بلدة سيلة الظهر قضاء محافظة جنين، اعتقل الاحتلال صلاح أبو دياك شقيق الشهيد سامى أبو دياك، فيما تم اعتقال 10 مقدسيين على الأقل بينهم طفل (12 عاما)، وشقيقه (16 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اثنين من محافظة بيت لحم، وواحدا من قلنديا، حيث جرت عملية اعتقاله فى محافظة رام الله.

كانت سلطات الاحتلال، اعتقلت ظهر أمس طفلين شقيقين أيضا (16 عاما)، و(15 عاما) بعد الاعتداء على عائلتهما.