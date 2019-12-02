رئيس وزراء السودان يتطلع إلى أن تنعكس نتائج زيارته إلى أمريكا بالإيجاب على بلاده

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وقال حمدوك، فى تصريح تعليقا على الزيارة، إنه سيجرى عددا من اللقاءات المهمة تشمل وزارات الخارجية والخزانة والدفاع، وسيلتقى قيادات الكونجرس والبنك وصندوق النقد الدوليين.
وأضاف، خلال لقائه مع أعضاء الجالية السودانية فى أمريكا، أن مغادرة البلاد بحثا عن الأمان والحياة الكريمة ووجود مساحة للتعبير عن الرأى هو قرار صعب، لافتا إلى أن ملايين السودانيين أُجبروا على المغادرة فى النظام السابق، لأن خياراتهم بالبقاء كانت شبه مستحيلة.
وقال، إن ما سمعه من السودانيين فى واشنطن منحه الأمل فى أن يتغلب على تحديات بلاده، مشيرا إلى أنهم بذلوا جهدهم لتقديم حلول ملموسة للسودان فى مختلف القطاعات.
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