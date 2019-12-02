شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى: الاتفاق مع تركيا يشكل خطورة على مستقبل الدولة وأمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وطالب صالح، حسبما أفادت قناة "العربية"، الأمم المتحدة بسحب اعتمادها لحكومة الوفاق التى يرأسها فائز السراج، مناشدا إياها بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم مع تركيا .

وفيما ذكر بيان صادر عن مجلس النواب الليبى، إن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح وجه خطابا لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن توقيع مذكرة تفاهم الموقعة من حكومة الوفاق وتركيا التى تضمنت فى البند الأول التعاون العسكرى والبند الثانى ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، لما تمثله هذه المذكرة من خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها".

وأضاف البيان، "طالب رئيس مجلس النواب فى ختام خطابه لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرارا بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعى الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنها وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن".

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كما شدد، "على أن السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم التى وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية وما يترتب عليها من التزامات لذلك فإن الدولة الليبية فى حل منها ولا تتقيد بها".

وكانت الحكومة التركية، وقعت مع المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبى فى طرابلس على مذكرتى تفاهم، الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية أمنية.