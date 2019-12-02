شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "الفكر العربى": المثقفون العرب لا يمكن أن يقفوا على الحياد بمعركة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هنري العويط ، مدير عام مؤسسة الفكر العربى أهمية القضية الفلسطينية فى وجدان المفكرين والمثقفين العرب، مؤكداً أن الثقافة لا يمكن أن تقف على الحياد فى المعركة التى يخوضها الفلسطينيين ضد الاحتلال والعدوان المستمر منذ عقود.



وقال العويط، فى كلمته فى مؤتمر إطلاق تقرير المؤسسة الحادي عشر والذى حمل عنوان فلسطين فى مرايا الفكر والثقافة والإيداع، والذى استضافته مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية ظهر اليوم الاثنين، إن هناك العديد من الدوافع وراء تخصيص التقرير لفلسطين، فى مقدمتها ما تضعه المؤسسة على عاتقها من التزام بالحفاظ على الهوية العربية فى شتى بقاع العالم العربى وفى القلب منه فلسطين.



هنري العويط



وأضاف أن التقرير الذى يتزامن مع الذكرى السبعين لنكبة فلسطين، لم يكن يراد منه التذكير بالنكبة بقدر ما هو تذكير بالأمل والقدرة على البقاء واستمرار النضال حتى يعود فلسطين لأهله، مؤكداً أن المؤسسة والثقافة بشكل عام لا يمكن أن تبقى على الحياد فى المعركة التى تخوضها فلسطين ضد الاحتلال والنضال الذى يبذله الفلسطينين ضد العدوان الممتد منذ عقود.

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وبدأ مؤتمر إعلان التقرير بعرض فيلم تسجيلى عن فلسطين، يرصد 7 عقود من النضال الفلسطينى ضد الاحتلال، تضمن كلمات من الدكتور هنرى العويط وعددا من المفكرين والمبدعين العرب.



جانب من الفاعلية



وتطرق الفيلم التسجيلى إلى محاور عدة من بينها دور طلاب وشباب فلسطين فى الحفاظ على هويتها، سواء أولئك المقيمين فى الأراضى المحتلة، أو من يدرسون فى الخارج دون تخلى عن الحلم والهوية.



هنرى العويط



ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح الرسمى للمؤتمر مساء اليوم الاثنين والذى سيشهد حضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وعددا من الدبلوماسيين والمفكريين العرب.