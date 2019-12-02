تعرف على أهم الخضروات في العالم نسبة للقيمة الغذائية العالية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعد البروكلي أو القرنبيط الأخضر من الخضار الخفيفة تناولا وهضما هو واحد أهم الخضروات في العالم نسبة للقيمة الغذائية العالية، وفي نفس الوقت قليلة المحتوى من السعرات الحرارية، الأمر الذي يجعله مادة غذائية مناسبا تناوله لمن يريد خفض وزنه، حيث أن كوب واحد من البروكلي المطهو 40 يحتوي على سعرة حرارية.



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وفي هذا الجانب، بينت العديد من الدراسات العلمية أن الذين يتناولون البروكلي أقل عرضة لمرض السرطان، إذ أنه غني جداً بمادة "البايوفلافونيدات" المهمة في الوقاية من السرطان، وقد أجمع الباحثون أن البروكلي له قدرة عظيمة في منع الإصابة بسرطان المعدة و الحد وسرطان البروستاتا وسرطان المبايض.

فضلا عن دوره في خفض ضغط الدم وتقليل الإصابة بجلطة القلب وجلطة الدماغ و علاج مرض القولون و أمراض القلب، وقدرته في تزويد الجسم بضعف الحصة الغذائية اللازمة من فيتامين "ج" وثلث الحصة الغذائية اللازمة من فيتامين "أ" وحمض الفوليك.

وفي ذات الجانب بينت الدراسات الحديثة أن البروكلي يحوي على الكالسيوم والحديد والبروتين وهي عناصر هامة لسلامة وصحة الجسم، ونسبة عالية من الألياف و المواد المضادة للأكسدة وهي تلك المواد التي تحمي الخلايا من الطفرات والتلف الحاصل بسبب الجزئيات غير المستقرة.