مشاريع طرق وبنية تحتية في السمحة بتكلفة 367 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفذ بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة، عدداً من المشروعات في منطقة السمحة بتكلفة 367 مليون درهم، تشمل تنفيذ طرق رئيسية وفرعية، إضافة إلى إنشاء وتركيب شبكات لنظام مياه الشرب، وتصريف مياه الأمطار، والصرف الصحي، ومكافحة الحريق، وكابلات الطاقة، ومحطات الكهرباء، وأعمال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتشمل المشاريع مشروعاً في منطقة السمحة غرب بتكلفة 160 مليون درهم، يخدم 112 قسيمة أرض موزعة على 6 مناطق، ويتضمن تشييد طرق داخلية وشبكات مياه الشرب، وتصريف الأمطار والصرف الصحي، إلى جانب تمديد الكابلات وإنشاء 16 محطة كهربائية فرعية. والتزمت البلدية بمتطلبات الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد أثناء تنفيذ المشروع، ابتداء من مرحلة التصميم، مروراً باختيار المعدات والمواد الأولية، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز، وتبلغ مدة المشروع 22 شهراً.

وتعمل البلدية على إنشاء ملعب رياضي متكامل في مدينة السمحة بتكلفة تقارب 7 ملايين، وعلى تطوير عدد من الأسواق لتغطي مناطق البر الرئيسي ويتم تطويرها وتشغيلها عن طريق القطاع الخاص، ومن ضمن هذا التوجه يأتي مشروع سوق السمحة الذي تبلغ تكلفته نحو 39 مليوناً، بمساحة 10 آلاف و432 متراً مربعاً، يتم إنجازه في مطلع عام 2020، حيث تطمح إلى أن تسهم هذه المرافق والمشاريع في توفير خدمات عامة لمجتمع مدينة السمحة، وتتضمن مشروعاً في السمحة شرق، لإنشاء طرق داخلية وبنية تحتية بتكلفة 162.7 مليون درهم، ويخدم 470 قطعة أرض سكنية، ويتضمن إنشاء طرق بطول 14 كيلومتراً، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنارة للشوارع، والأعمال الخدمية مثل شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، حيث يشمل تركيب 23 محطة توزيع كهربائية، وإعادة تأهيل لمحطة رفع الصرف الصحي بالمنطقة.

كما تنفذ مشروعاً للطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة السمحة غرب، تخدم 110 قطع أرض سكنية، وتبلغ تكلفة التنفيذ نحو 44.7 مليون درهم، ويتضمن إنشاء طرق داخلية بطول 3 كيلومترات، وإنشاء 7 محطات كهربائية، إضافة إلى شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وخطوط الكهرباء.

وتحرص البلدية على مراعاة شروط الاستدامة البيئية، وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتخفيض استهلاك الطاقة، إلى جانب الحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء التنفيذ، واستعمال مواد مطابقة للمواصفات وفقاً للمعايير الدولية في الاستدامة البيئية، وكذلك تحقيق تطلعات المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية، بما يتماشى مع الرؤية المستدامة للإمارة.

وأكدت البلدية و«مساندة»، أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال المشروعين، وفقاً للخطة الموضوعة والمعتمدة مع الالتزام بأرقى المواصفات والمعايير العالمية، حيث يبذل نحو 882 عاملاً ومهندساً واستشارياً، قصارى جهدهم بالتعاون مع الجهات المعنية لإنهاء الأعمال في أوقات قياسية.