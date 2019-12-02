الرئيس الأوكراني ينفي حصول أي مقايضة مع ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً حصول أي اتفاق «مقايضة» مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المساعدة العسكرية الأمريكية إلى بلاده، رغم الإفادات في هذا الصدد خلال إجراءات عزل ترامب.

وقال زيلينسكي في مقابلة نشرتها الاثنين مجلة دير شبيغل الألمانية وصحف تايم ولوموند وغازيتا فيبورسا: «لم أتحدث على الإطلاق مع الرئيس الأمريكي بهذه التعابير: أعطيك هذا وتعطيني ذلك».

وأضاف أنه «لا يفهم على الإطلاق» الاتهامات بحصول ابتزاز في هذا الصدد في إطار إجراء عزل الرئيس الأمريكي وأنه «لا يريد إعطاء الانطباع بأننا متسولون في أوكرانيا».

وبدأت الفضيحة خلال مكالمة هاتفية حصلت في 25 يوليو ويشتبه في أن الرئيس الأمريكي الجمهوري مارس خلالها ابتزازاً على كييف مشترطاً استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية بإطلاق تحقيقات في أوكرانيا حول نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ونجله الذي كان يعمل لدى مجموعة غاز أوكرانية.

وأكد السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند بشكل صريح حصول مثل هذه المقايضة وذلك وفقاً «لرغبات الرئيس».

من جانب آخر، خفف الرئيس الأوكراني في هذه المقابلة من حجم التوقعات قبل القمة المرتقبة حول أوكرانيا في 9 ديسمبر في باريس حيث سيلتقي للمرة الأولى بشكل ثنائي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد أن توقف النزاع في شرق أوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لروسيا لا يمكن أن يبحث إلا بعد عدة محطات تمهيدية.