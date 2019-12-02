فرنسا تُكرِّم جنودها القتلى في مالي.. وأغلبية الفرنسيين تؤيد العملية الإفريقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُودِّع فرنسا جنودها الذين قتلوا في تحطم مروحيتين في مالي قبل أسبوع بينما كانوا في مهمة لمكافحة الإرهاب في البلد الإفريقي.

وتقام مراسم تذكارية كبيرة مساء الاثنين في مجمع ليزانفاليد التذكاري، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، لتكريم ذكرى الجنود الثلاثة عشر.

ويشارك الشعب الفرنسي في تكريم الجنود صباحاً عند جسر بونت أليكساندر الثالث، غير بعيد من كنيسة ليزانفاليد.

وقتل الجنود عندما اصطدمت مروحيتان خلال عملية لمكافحة الإرهاب ضد متطرفين «إسلاميين».

ولدى فرنسا حوالي 4500 جندي منتشرين في مالي والنيجر وتشاد، لمحاربة المتطرفين الإسلاميين في منطقة الساحل. وأظهر مسح نشر الاثنين، أن 58% من الفرنسيين يؤيدون عمليات بلادهم العسكرية في مالي، وذلك على الرغم من حادث الأسبوع الماضي.

وقال جيروم فوركيه، الذي ساعد في إعداد الاستطلاع لصالح مؤسسة إيفوب، ونشرته صحيفة لا ليتر دو لكسبانسيون: «مستوى تأييد الشعب الفرنسي لا يزال مستقراً للغاية».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أمر الجيش الأسبوع الماضي، بمراجعة عملياته ضد المتشددين في غرب إفريقيا، وطالب الحلفاء بعمل المزيد بعد مقتل الجنود الفرنسيين الثلاثة عشر خلال مهمة قتالية.