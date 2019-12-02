شرطة دبي تحصد أعلى تقدير في جوائز الشرطة العالمية عن عملية "ستوكر"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أعلى تقدير يشاد به في جوائز الشرطة العالمية «worldClassPolicing» في العاصمة لندن، وذلك عن «عملية ستوكر» باعتبارها أكبر عملية من نوعها على الإطلاق في دولة الإمارات، والتي أدت إلى القبض على عصابة دولية للمخدرات وضبط 365 كيلوجراماً من الهيروين والكريستال والحشيش، بقيمة سوقية تصل إلى 80 مليون دولار، حيث تم تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي كتقنيات التعرف إلى الوجه، والطائرات بدون طيار، لإنجاح هذه العملية.

وقال اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن هذا التقدير هو ثمرة جهود فرق العمل في كل الإدارات العامة ومراكز الشرطة التي تعمل وفقاً لتوجيهات الدولة، بما يضمن تعزيز الأمن والأمان ويسخر الإمكانيات البشرية والمادية كافة للتصدي لآفة المخدرات، ويحمي الشباب من الوقوع في هذه المصيدة.

وأكد اللواء المري أن حصول شرطة دبي على هذه الجائزة، يعد إضافة جديدة ونوعية إلى الإنجازات والجوائز التي تحصدها القيادة العامة لشرطة دبي، وأن هذا الفوز يعكس التطور الذي وصلت إليه شرطة دبي خلال السنوات الماضية في المجالات كافة، مما جعلها نموذجاً يحتذى في العمل الشرطي الاحترافي، لاسيما مع الإنجازات الأمنية والشرطية المتتالية على المستويين المحلي والعالمي.

من جانبه قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إن شرطة دبي لا تدخر جهداً في مكافحة المخدرات محلياً ودولياً، إيماناً منها بأنها واحدة من أكثر القضايا العالمية تعقيداً؛ نظراً لكونها جريمة متشابكة عابرة للحدود تستلزم تعاوناً دولياً وتوحيداً لجهود الفرق بين كل الأجهزة الأمنية والشرطية.

وأكد اللواء المنصوري أن شرطة دبي تعمل وفق منظومة عمل ممنهجة ومتطورة، تعتمد أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتستشرف المستقبل، ما يوفر معطيات ومعلومات في غاية الأهمية تمكن رجال الشرطة في عمليات المكافحة، مشيداً بجهود كل الضباط والمشاركين والشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في القبض على العصابة الدولية للمخدرات في عملية «ستوكر» النوعية.

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إنهم في شرطة دبي يحرصون على رفد الجهاز الشرطي بالكوادر البشرية المؤهلة التي تتمتع بحس أمني عالٍ قادر على تتبع الجريمة وكشفها، إلى جانب بناء علاقات وطيدة وموسعة مع الأجهزة الشرطية كافة في العالم، بما يضمن تبادل المعلومات والخبرات لمكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات، كما يعتمدون على تعزيز التواصل مع أفراد الجمهور عبر مختلف القنوات، بما يسهل وصول المعلومات أو تقديم البلاغات، ويرسخ إحساس المواطن والمقيم بالأمان.

وتم اختيار القيادة العامة لشرطة دبي من بين 110 جهات مرشحة للجائزة، تولي اهتماماً بالغاً لمتطلبات المفهوم الحديث للعمل الشرطي الفعال، وتحث على التعاون وتعزيز الشراكات الفاعلة، إضافة إلى التركيز على النتائج من خلال عملية التطوير التي تتطلب الاهتمام بالموظفين المبتكرين، وتدريبهم للمساهمة بشكل كبير في خدمة وحماية المجتمع، وذلك عن طريق تقديمهم لأفضل الممارسات في العمل الشرطي باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

وتسلم الشهادة الملازم ثاني محمد خالد آل رحمة، ومريم الميدور، العضوان في مجلس شرطة دبي للمبتعثين.