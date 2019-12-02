شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدخل موسوعة جينيس بأكبر "علم" يحلق فى القفز الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز Sky Dive Dubai عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام عن نجاحه فى تحطيم الرقم القياسى، لأكبر علم يحلق أثناء القفز الحر بالمظلة.

ورافقت منشوراته صورة لشهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تنص على تحطيم الرقم القياسى فى 25 نوفمبر من عام 2019.

وحسب موقع الرؤية، وصلت مساحة علم الإمارات الذي تم استخدامه أثناء القفزة المظلية الحرة فى سماء دبى إلى 144.28 متر مربع، وقام فريق مكون من 5 أشخاص بحمل العلم.

Advertisements

وشارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمقطع فيديو للحدث الذى كان مطلا على جزيرة نخلة جميرا الشهيرة.

وغرد عبر حسابه على تويتر قائلاً: "لحظة فخر جديدة فى ظل احتفالاتنا باليوم الوطنى لدولتنا العزيزة، اليوم تم تحطيم رقم قياسى جديد لأكبر علم بمساحة 144 مترا مربعا حلق خلال قفزة مظلية حرة فى سماء الوطن".