شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير الفيصل بـ"الفكر العربى": فلسطين بحاجة لنضال ثقافى بجانب معارك السياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسسة الفكر العربى، إن فلسطين فى حاجة إلى نضال ثقافى بجانب معارك السياسة، مشيرًا فى كلمته خلال حفل المؤسسة بإطلاق تقريرها الحادى عشر والذى حمل اسم فلسطين فى مرايا الفكر والإبداع، إلى أن المعركة ليست معركة سلاح وسياسة فقط، وإنما تستوجب من العالم العربى أن يكون مستعدًا فى مجالات الفكر والثقافة أيضاً.



خالد الفيصل وهنرى العويط خالد الفيصل وهنرى العويط

وأضاف الفيصل، فى كلمته فى المؤتمر الذى عقد بمدينة الظهران، ظهر اليوم الاثنين، إن تقرير "فلسطين فى مرايا الفكر والإبداع" يعد الأفضل فى تاريخ مؤسسة الفكر العربى، مؤكدًا أن الذين ساهموا فى إعداده لم يكتبوه فقط، وإنما ذابت أنفسهم وعقولهم وقلوبهم وهم يعدونه.

وأكد الفيصل فى كلمته، أن ما يحتاجه العالم العربي فى القضية الفلسطينية ليس فقط السياسة والمقاومة وإنما أيضاً الفكر والثقافة، لمكافحة الطغيان والعدوان الصهيوني بشكل كامل.

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التراث العربي التراث العربي

وتابع الفيصل فى كلمته: "نحن فى الوطن العربى على مشارف مستقبل جديد فى الفكر والثقافة والاقتصاد بل والسياسة أيضًا.

واختتم الفيصل كلمته بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية بحاجة لمزيد من الإبداع والأعمال الفكرية حتى نربح المعركة التى هى ليست سياسية أو عسكرية فقط بأى شكل من الأشكال".

وبدأ مؤتمر إعلان التقرير بعرض فيلم تسجيلى عن فلسطين، يرصد 7 عقود من النضال الفلسطينى ضد الاحتلال، تضمن كلمات من الدكتور هنرى العويط وعدد من المفكرين والمبدعين العرب.

وتطرق الفيلم التسجيلى إلى محاور عدة من بينها دور طلاب وشباب فلسطين فى الحفاظ على هويتها، سواء أولئك المقيمين فى الأراضى المحتلة، أو من يدرسون فى الخارج دون تخلى عن الحلم والهوية.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح الرسمى للمؤتمر مساء اليوم الاثنين والذى سيشهد حضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الدبلوماسيين والمفكرين العرب.