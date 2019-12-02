شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مسؤولى نظام بوتفليقه يتجه لتقديم طلب تأجيل المحاكمة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه هيئة الدفاع عن مسؤولي نظام الرئيس المستقيل بوتفليقه المقرر انعقاد محاكمة لهم اليوم، نحو تقديم طلب لرئيس المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات وفق ما تم نشره بموقع الحدث.

وأفاد تقرير الحدث بأنه يتم طلب التأجيل لعدة أسباب أهمها: أن النيابة العامة لم تراعِ آجال التكليف بالحضور للمتهمين المتواجدين في حالة إفراج، أو تحت الرقابة القضائية والمقدرة بـ 20 يوماً، وكذلك من أجل تحضير الدفاع بالنظر إلى ثقل الملفات.

ولفت التقرير إلى أن محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة شهدت تعزيزات أمنية مشددة وتوافداً كبيراً للمواطنين ورجال الإعلام منذ الصابح الباكر لليوم الإثنين، من أجل حضور أولى جلسات محاكمة رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ومن المقرر أن يمثل فى هذه المحاكمة كل من الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحي إلى جانب عدد من الوزراء ورجال الأعمال الناشطين في مجال تركيب السيارات.