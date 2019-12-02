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مصرع 17 شخصا فى حادث انقلاب حافلة بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية سكاي نيوز فى خبر عاجل لها عن مصرع 17 شخصا بحادث انقلاب حافلة في المغرب

وكانت تونس شهدت أمس انقلاب حافلة سياحية  بمنطقة "عين السنوسي" أسفر عن مصرع 26 شخصا وإصابة 17 آخرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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