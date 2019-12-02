شكرا لقرائتكم خبر عن الحدث: ارتفاع حصيلة قتلى حادثة حافلة السياحة التونسية إلى 26 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسؤولون تونسيون أن حصيلة القتلى جرّاء سقوط حافلة في وادٍ بشمال غربي تونس بلغت 26 على الأقل. حسبما ذكر موقع الحدث

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت أن حادث انقلاب الحافلة السياحية الذى وقع صباح اليوم بمنطقة "عين السنوسي" اسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 21 آخرين.

وأضافت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها، أن الحافلة كانت تقل 43 شخصا فى إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة فى اتجاه عين دراهم، فى مجرى وأدى بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

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ولفت البيان، إلى أنه تمت مباشرة عمليات الإنقاذ من طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية. وتمثلت الحصيلة الأولية للحادث فى وفاة 22 شخصا واصابة 21 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات عمدون وباجة لتلقى الاسعافات الضرورية

وأشار البيان، إلى أنه تم التنسيق فى هذا الإطار مع الهياكل المعنية بوزارة الصحة العمومية لتسخير الإطار الطبى الضرورى لذلك وأنه تم تكوين خلية أزمة لمتابعة الموضوع على مستوى مصالح وزارة الداخلية.