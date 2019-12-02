شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 71 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 21 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات اللاذقية (3) وحلب (5) وإدلب (10) وحماه (3).

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الاثنين، أنه تم رصد 50 انتهاكاً آخر للهدنة فى محافظات اللاذقية (10) وإدلب (34) وحما ( 6).

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وأضافت فى بيانها، أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا نفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاث عمليات إنسانية، تم خلالها توزيع 275 سلة غذائية بحجم إجمالى يصل إلى 1.690 طن فى قرية "قنية" بمحافظة درعا، وكذلك توزيع 500 سلة غذائية بوزن إجمالى 2.4 طن فى بلدة الحسينية بمحافظة دير الزور السورية.