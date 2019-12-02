سكاى نيوز: تأجيل محاكمة المتهمين فى قضايا فساد بالجزائر إلى 4 ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية سكاي نيوز في خبر عاجل لها، تأجيل محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا فساد في الجزائر إلى 4 ديسمبر المقبل.
وكانت هيئة الدفاع عن مسؤولي نظام الرئيس المستقيل بوتفليقة، طلبت تأجيل محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات ، بسبب أن النيابة العامة لم تراعِ آجال التكليف بالحضور للمتهمين المتواجدين في حالة إفراج، أو تحت الرقابة القضائية والمقدرة بـ 20 يوماً.
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