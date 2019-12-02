"هنية" يغادر غزة متوجها للقاهرة

غزة/ الخليج 365

غادر وفد من الفصائل الفلسطينية، يضم قادة فلسطينيين، بينهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ظهر الإثنين، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي (جنوبا)، متوجها إلى العاصمة المصرية، القاهرة.

وقال مصدر أمني لـ"الخليج 365"، رفض الكشف عن هويته، إن الوفد يضم قادة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأضاف المصدر إن الوفد "سيلتقي مسؤولين مصريين لبحث عدد من القضايا المتعلّقة بالقطاع، أهمها "التصعيد العسكري الإسرائيلي، وتفاهمات التهدئة، ومسيرات العودة".

ويضم وفد حركة "حماس"، برفقة "هنية"، كل من نزار عوض الله، وطاهر النونو، بحسب المصدر.

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أما وفد حركة الجهاد الإسلامي، فيضم نافذ عزام، وخالد البطش ومصعب البريم، إضافة إلى عدد من قادة سرايا القدس، الذارع المسلّح للحركة.

ومن المقرر، بحسب المصدر، أن يلتحق الأمين العام لحركة الجهاد، زياد النخالة بالوفد، مساء الإثنين.

وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.