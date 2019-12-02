محاكمة "إسرائيلي" دخل الأردن بطريقة "غير مشروعة"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، محاكمة إسرائيلي، تسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون "المملكة" الحكومي، في نبأ عاجل.
وأعلن مصدر رسمي أردني رسمي، الأحد، تحويل الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، إلى "أمن الدولة"؛ لمحاكمته، بتهمتي "دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي".
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