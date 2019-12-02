"الوطني السوري" يواصل إزالة آثار الإرهابين من مدارس رأس العين

رأس العين/ أدهم كاكو/ الخليج 365

يواصل عناصر الجيش الوطني السوري، في مدينة رأس العين المحررة من تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي بعملية نبع السلام، تطهير وإزالة آثار التنظيم من المدارس التي حولها الإرهابيون لمقارٍ عسكرية.

ورصدت عدسة الخليج 365 قيام عناصر من الجيش الوطني السورين بإزالة آثار التنظيم الإرهابي من مدرسة "العفاف" الابتدائية وتجهيزها لاستقبال الطلاب وعودة الدراسة فيها.

وأوضح ميلاد حمود أحد قادة القوات الخاصة في فرقة الحمزة بالجيش الوطني السوري للأناضول، أن تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي حول مدارس المدينة إلى مقار عسكرية ومراكز اعتقال.

وأضاف أنهم يعملون لإعادة تنظيف وتجهيز المدارس لفتحها مجددا، إضافة إلى توفير الأمن والاستقرار في المدينة.

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بدوره، قال أحمد سالم صاحب محل أغذية في المدينة، إن الحياة في المدينة عادت لطبيعتها عقب تطهيرها من التنظيمات الإرهابية بعملية نبع السلام، داعيا المهجرين للعودة إلى ديارهم.

وأضاف أن المتاجر لاتزال مفتوحة وتواصل أعمالها، وأن عملية الإعمار في المدينة قد بدأت.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.

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