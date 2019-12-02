“برنت” يرتفع بنسبة 1.1 %

صحيفة الخليج الالكترونية

صعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت صباح اليوم بمقدار 66 سنتًا أو نسبة 1.1 % إلى 61.15 دولارًا أمريكيًا.

وارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 75 سنتًا أو نسبة 1.4 % إلى 55.92 دولارًا أمريكيًا.