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اشتباكات بين مجلس منبج العسكري والفصائل الموالية لتركيا شمال شرقي حلب

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

ذكر نشطاء أن اشتباكات اندلعت ليلة الاثنين على محاور بريف مدينة منبج شمال شرقي حلب بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس منبج العسكري من جهة أخرى.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن)، تركزت الاشتباكات على محور قرية يالشلي وترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.

وعلى صعيد متصل , سقطت عدة قذائف صاروخية أطلقتها القوات الكردية على مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي.

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