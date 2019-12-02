- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
لَقِيَ 13 شخصًا حتفهم، فجر اليوم، في حريق اندلع في بيت تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في البحر الميت جنوبي الأردن.
وقالت مديرية الدفاع المدني الأردنية: إن الحريق نَتَج عنه وفاة 13 شخصًا؛ إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم، وإصابة ثلاثة آخرين بحالة من الهلع والخوف؛ حيث قامت فِرَق الإطفاء بإخماد الحريق بينما عَمِلت فِرَق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
وأشارت في بيان صحفي إلى أنه تم تشكيل لجنة من قِبَل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 13 شخصًا في حريق منزل بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.