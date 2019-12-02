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وفاة 13 شخصًا في حريق منزل بالأردن

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

لَقِيَ 13 شخصًا حتفهم، فجر اليوم، في حريق اندلع في بيت تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في البحر الميت جنوبي الأردن.

وقالت مديرية الدفاع المدني الأردنية: إن الحريق نَتَج عنه وفاة 13 شخصًا؛ إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم، وإصابة ثلاثة آخرين بحالة من الهلع والخوف؛ حيث قامت فِرَق الإطفاء بإخماد الحريق بينما عَمِلت فِرَق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية.

وأشارت في بيان صحفي إلى أنه تم تشكيل لجنة من قِبَل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.

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