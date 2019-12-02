«الأرصاد»: كتلة هوائية باردة مصحوبة بأمطار حتى الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم الاثنين، غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً، خاصة على الجزر وبعض المناطق الشمالية، مع فرصة سقوط بعض الأمطار، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 16 إلى 30 تصل إلى 38 كم/‏ س أحياناً، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي قد يضطرب أحياناً، مع نشاط السحب ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الدولة تتأثر، بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي، من الشمال الغربي، مصحوباً بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، تؤدي إلى تطور السحب الركامية تصاحبها أمطار،متوقعاً أن تعمق المنخفض يؤدي إلى أمطار مختلفة الشدة، تتركز على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، وتكون على فترات متباعدة. كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً، ويضطرب البحر في الخليج العربي وبحر عمان حتى الخميس المقبل.