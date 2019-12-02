دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 3 مزايا جديدة من واتسآب لمستخدميه: تعرفوا عليها

قدم تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتسآب 3 مزايا جديدة لمستخدميه، والتي تجعل استخدامه أكثر سهولة.

ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن المزايا الجديدة التي طرحها تطبيق واتسآب جاءت من خلال تحديث أصدره مؤخراً عبر نظامي تشغيل آي أو إس وأندرويد.

10 حيل سرية في واتسآب يجهلها أغلب المستخدمين: تعرف على طريقة استخدامها alqiyady 1 10 حيل سرية في واتسآب يجهلها أغلب المستخدمين: تعرف على طريقة استخدامها

شاهد أيضاً: 10 حيل سرية في واتسآب يجهلها أغلب المستخدمين: تعرف على طريقة استخدامها

وفيما يخص المزايا الـ 3 الجديدة التي وفرها واتسآب لمستخدميه فهي كما يلي:

1- انتظار المكالمات:

تتيح هذه الخدمة للمستخدمين استقبال مكالمة عبر واتسآب، وانتظار مكالمة أخرى.

وستظهر هذه الميزة في إشعار أو تنبيه بعد إنتهاء المستخدم من مكالمته، بأن هناك مكالمة أخرى لم يرد عليها، وبالإضافة إلى هذا، فسيظهر له وميض خلال مكالمته الحالية باستقباله مكالمة أخرى، حتى إذا أراد قطع اتصاله واستقبالها.

وبحسب ما ذكرته التقارير، فإن هذه الخاصية الجديدة متوفرة حالياً على هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل آي أو إس، على أن يتم طرحها قريباً للأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد.

4 طرق تحمي بها حسابك على واتسآب من خطر الاختراق alqiyady 1 4 طرق تحمي بها حسابك على واتسآب من خطر الاختراق

شاهد أيضاً: 4 طرق تحمي بها حسابك على واتسآب من خطر الاختراق

Advertisements

2- دعم الأجهزة المتعددة:

طرحت واتسآب في تحديها الجديد للأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس خاصية دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة،

وهو ما يعني أن المستخدم بإمكانه استخدام أكثر من جهاز لتشغيل حسابه على واتسآب.

3- التدمير الذاتي للرسائل:

طرح واتسآب خاصية جديدة للأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد، والتي تمنحهم القدرة على حذف الرسائل تلقائياً، بعد فترة زمنية معينة يحددونها.

وتتراوح هذه الفترة ما بين ساعة واحدة حتى سنة كاملة، وذلك بحسب ما ذكرت التقارير.المزيد:

تطبيق جديد من فيسبوك يُكافيء مستخدميه بـ 600 دولار

كيفية استعادة الرسائل المحذوفة من فيسبوك ماسنجر

تطبيق جديد يحقق رقماً قياسياً ويهزم فيسبوك وإنستغرام

لمستخدمي "Google Maps خرائط غوغل".. تعرفوا على هذه الميزة الجديدة

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي