شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير العالم العربى يهنئون الإمارات بعيدها الوطنى الـ 48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الإمارات اليوم الاثنين باليوم الوطنى الــ48، فى الثانى من ديسمبر، وهو ذكرى قيام دولة الاتحاد فى "عام التسامح" 2019.

وهنأ عدد كبير من النجوم ومشاهير العالم العربى، الإمارات باليوم الوطنى، متمنين لها استمرار الإنجازات.

فيما هنأت وزارة الخارجية السعودية، الإمارات، بيومها الوطنى، ونشرت عبر حسابها بتويتر، قائلة :"نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى يومها الوطني".



الخارجية السعودية

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وغرد الفنان اللبنانى الكبير عاصى الحلانى عبر تويتر،"كل عام والإمارات وشعبها الشقيق الطيب بألف خير وسلام وأمان وازدهار دائم بإذن الله".

وقالت النجمة الكبيرة نجوى كرم،"الإتّحاد قوّة.. وهيدي بدرّسوها بكُتُب التّاريخ والجغرافيا والاجتماع والاقتصاد والسياسة إلخ... وحتّى البَيّ بعلّمها لَوْلادو.. تبقي بإتّحاد دايم يا أحلى إمارات".



نجوى كرم

وغردت نانسى عجرم مهنئة الإمارات بعيدها الوطنى، " كل سنة ودولة الإمارات بخير وازدهار وتبقى بلد الأمن والأمان".