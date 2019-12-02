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مشاهير العالم العربى يهنئون الإمارات بعيدها الوطنى الـ 48

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الإمارات اليوم الاثنين باليوم الوطنى الــ48، فى الثانى من ديسمبر، وهو ذكرى قيام دولة الاتحاد فى "عام التسامح" 2019.

وهنأ عدد كبير من النجوم ومشاهير العالم العربى، الإمارات باليوم الوطنى، متمنين لها استمرار الإنجازات.

فيما هنأت وزارة الخارجية ، الإمارات، بيومها الوطنى، ونشرت عبر حسابها بتويتر، قائلة :"نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى يومها الوطني".

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

 

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وغرد الفنان اللبنانى الكبير عاصى الحلانى عبر تويتر،"كل عام والإمارات وشعبها الشقيق الطيب بألف خير وسلام وأمان وازدهار دائم بإذن الله".

وقالت النجمة الكبيرة نجوى كرم،"الإتّحاد قوّة.. وهيدي بدرّسوها بكُتُب التّاريخ والجغرافيا والاجتماع والاقتصاد والسياسة إلخ... وحتّى البَيّ بعلّمها لَوْلادو.. تبقي بإتّحاد دايم يا أحلى إمارات".

نجوى كرم
نجوى كرم

 

وغردت نانسى عجرم مهنئة الإمارات بعيدها الوطنى، " كل سنة ودولة الإمارات بخير وازدهار وتبقى بلد الأمن والأمان".

نانسى عجرم
نانسى عجرم

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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