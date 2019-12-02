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روسيا: عودة 668 لاجئا سوريا من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، أن 668 لاجئا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، بينهم 289 لاجئا عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 379 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب" .

 

وأضاف المركز الروسى، فى بيان اليوم الاثنين، أن إجمالى عدد اللاجئين، الذين عادوا إلى سوريا من أراضى الدول الأجنبية، منذ يوم 18 يوليو 2018 ، بلغ قرابة 480 ألف شخص، منهم أكثر من 152 ألف شخص من لبنان وقرابة 328 ألف شخص من الأردن . 

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وأوضح، أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسيين السورى طهرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة الأراضى من الألغام على مساحة 3.1 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.

 

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