شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: عودة 668 لاجئا سوريا من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المركز الروسى، فى بيان اليوم الاثنين، أن إجمالى عدد اللاجئين، الذين عادوا إلى سوريا من أراضى الدول الأجنبية، منذ يوم 18 يوليو 2018 ، بلغ قرابة 480 ألف شخص، منهم أكثر من 152 ألف شخص من لبنان وقرابة 328 ألف شخص من الأردن .
وأوضح، أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسيين السورى طهرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة الأراضى من الألغام على مساحة 3.1 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.
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