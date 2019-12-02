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حقوق الإنسان العراقية تطالب القضاء بالإسراع فى حسم قضايا المتظاهرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وذكرت المفوضية، فى بيان بثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الاثنين، "أنه من خلال زيارتنا لأحد المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد، وجدنا موقوفين "مسعفين وطلاب جامعات وموظفين" على خلفية التظاهرات"، وطالبت المفوضية مجلس القضاء الأعلى العراقى بالإسراع فى حسم قضاياهم جميعاً.

 

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وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، أكدت فى وقت سابق، أن جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين العراقيين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أى متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التى وقع عليها العراق.

 

من جانبه، دعا مجلس القضاء الأعلى، المصابين أو ذويهم وذوى الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفادتهم، مؤكدا أنه سوف يتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين وفق القانون.

 

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