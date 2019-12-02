شكرا لقرائتكم خبر عن ملك السويد وقرينته يصلان الهند فى زيارة تستغرق خمسة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، وقرينته الملكة سيلفيا إلى الهند، فى زيارة تستغرق خمسة أيام، يبحث خلالها مع كبار المسئولين سبل دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يعقد ملك السويد اجتماعات مع كل من الرئيس الهندى رام نات كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، كما يزور الملك وقرينته مدينة "مومباي" وولاية "أوتاراخاند" إلى جانب تواجدهما بالعاصمة نيودلهى، مشيرة إلى أن الملك يترأس وفدا تجاريا رفيع المستوى من بلاده.

Advertisements

وتعززت العلاقات بين الهند والسويد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 37ر3 مليار دولار أمريكى فى عام 2018.

يشار إلى، أن هذه هى الثالثة التى يقوم بها الملك جوستاف للهند.