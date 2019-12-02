شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة اللبنانية ترجئ مناقصة بنزين لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأت ندى بستانى، وزيرة الطاقة بحكومة تصريف الأعمال فى لبنان، اليوم الاثنين، مناقصة لشراء الوقود لمدة أسبوع لإتاحة المزيد من المنافسة وأسعار أفضل بعد أن تلقت عرضين من شركتين. وتجرب الوزارة طرح مناقصة لشراء 150 ألف طن من بنزين 95 أوكتين فى مسعى لتفادى نقص محتمل فى المعروض خلال أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان فى عقود.

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