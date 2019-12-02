شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ارتفاع أعداد قتلى هجوم داعش على ديالى لـ6 أشخاص وإصابة 17 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أعداد قتلى وجرحى الحشد الشعبى جراء هجوم لداعش على محافظة ديالى بالعراق إلى 23 عنصرا.

وقال الحشد الشعبى، وفقا لقناة "السومرية نيوز"، "إن جماعات داعش الإرهابية تحاول استغلال الوضع الأمنى والسياسى المتدهور فى البلاد؛ حيث شهدت محافظة ديالى أمس معركة شرسة بين الحشد الشعبى والإرهاب الذى يحاول اختراق المدينة وإسقاطها عسكريا، وهو ما أسفر عن مقتل 6 عناصر من الحشد وإصابة 17 آخرين من بينهم آمر اللواء 20 "، مضيفا أن المعركة كانت فى منطقة امام ويس بديالى التى يحاول الإرهاب اختراقها منذ أيام من أجل كسر خاصرة ديالى واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة.

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وحذر، من تحرك عناصر داعش فى محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك ومحيط بغداد فى محاولة لإعادة السيطرة على بعض القرى والمدن التى كانت مناطق نفوذ له.

وكان مصدر أمنى عراقى، قد أعلن أمس مقتل عنصرين بالحشد الشعبى، وإصابة ثلاثة آخرين فى هجوم لداعش الإرهابى أعقبه انفجار عبوة فى ديالى.