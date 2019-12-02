تعرف على فوائد وأضرار السوشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تُعد الأسماك من أهم الأطباق التي تحتوي على العناصر الضرورية للجسم، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات، وتقي من الأمراض.



تقول اختصاصيّة التغذية "جوزيان الغزال"، أنّ "الأسماك خيار صحيّ، لأنها تحتوي البروتين الذي يُغذي العضل، ولا تحتوي على الكثير من الدهون. كما تحتوي الأسماك على الفيتامينات المهمة كفيتامين E. وهي قليلة الدهون المشبعة بالكوليسترول وجيدة للقلب وللبشرة. ويعد السلمون من أهم أنواع السمك، وهو غني بالأوميغا 3 وجيد لصحة القلب والشرايين، ويُخفّف نسبة التريغليسيريد عند الأشخاص الذين يُعانون منه".

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وتُخصّص الغزال في حديثها لـ"العربي الجديد" الطعام الياباني السوشي "الذي يحتوي على مكونات صحيّة جيّدة، كالأرز من فئة النشويّات، الذي يمنح الطاقة التي يحتاجها الجسم خلال النهار، لكن يجب التنبه من الإفراط، لأنه يحتوي على سعرات حرارية كبيرة. ومن مكونات السوشي فاكهة الأفوكادو التي تعتبر من الدهون الجيدة وتحتوي على فيتامين E، بالإضافة إلى "النوري"، وهي أوراق من الأعشاب البحرية التي تُلف بها السوشي وتحتوي على الكثير من المعادن التي يحتاجها الجسم".

لكن تلفت الغزال، الى أنّ للسوشي مضاراً صحية كالسعرات الحرارية التي تحتويها بعض أصناف السوشي المقلية، والتي تُقدم بأشكال مبتكرة وإضافات مضرّة، وبالتالي تؤثر الدهون المشبعة بالكوليسترول على الجسم والرشاقة، كما تُضاف أحياناً بعض المكونات المؤذية كالمايونيز وغيرها".

وتنبّه الغزال إلى "أهميَّة نظافة المطعم الذي نأكل فيه السوشي، وذلك لنحمي أنفسنا من البكتيريا والجراثيم، لأنّ السوشي من الأسماك النيئة، ويُثلج في درجة حرارة منخفضة جدًا، لذا يجب أن يُحضَّر في أماكن مخصصة، تتبِّع المعايير الواجبة وعلى يد متخصِّصين، والابتعاد عن تحضيره منزليًا".

وتنصَح الغزال بـ"تناول السوشي مرة كل أسبوعين، لكن لمحبي السوشي يُمكن تناوله مرة أسبوعيًا وباعتدال، ومن الأفضل ألا يكون مقلياً. ويجب ابتعاد النساء الحوامل عن كل أنواع السوشي لأنّ مناعتهن تكون ضعيفة، وينتقل كل شيء إلى الجنين، بالإضافة إلى ابتعاد الأطفال عن تناوله".