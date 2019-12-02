تعرف على طرق تقطيع البصل من دون بكاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يشكّل تقطيع البصل هاجساً عند معظم السيّدات لتسببه بالدموع، فكيف تستطيعين تجنب ذلك؟ هناك أساليب عديدة تجتمع كلها لهدف واحد وهو تجنّب الدموع خلال القيام بذلك، ولحل المشكلة علينا بداية معرفة مسبباتها، وهو انبعاث غاز مركب الكبريت، والذي يشكل عند الاندماج مع الماء في العين حمض الكبريتيك، ولتجنب هذا الموضوع أجرت "الهافنغتن بوست" عدّة اختبارات، وخلصت بعدها إلى اتباع الطرق الآتية:



1- آلة التقطيع الكهربائية: تلغي هذه الطريقة التعامل المباشر مع البصل، كما أن الأبخرة التي تنبعث من البصل تبقى داخل الآلة ولا تصل إلى العين.

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2- النظارات: النظارات أيضاً من شأنها منع وصول الغازات المنبعثة من البصل إلى عينيك، إلا أن ارتداءها داخل المطبخ قد يبدو أمراً غير مألوف.

3- إضاءة شمعة: يساعد لهيب الشمعة على حرق الغاز المنبعث من البصل قبل أن يصل إلى مقلتيك.

4- وضع البصل في الثلاجة: هذا الأسلوب فعال بشكل كبير، فما عليكم سوى وضع البصل في الثلاجة قبل تقطيعه ليتجمد، لكن تقطيع البصل سيصبح أكثر صعوبة بعد ذلك، كما سيتطلب طبخه وقتاً أطول إذا لم تنتظروا حتى يذوب الثلج قبل طبخه.

5- ترك الجذور حتى النهاية: لا يتطلب هذا الأسلوب وقتاً أو جهداً إضافياً، فكل ما عليك القيام به هو تقطيع البصلة وترك الجذور حتى النهاية.