شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استخدامات مدهشة للملح لم تكن تعرفها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

فقط القليل من الملح، الامر يستحق ذلك في جميع وصفات الطعام التي تقوم بإعدادها .استخدم الملح على مر التاريخ الإنساني، وهو متوفر ورخيص في كل مكان.لا يمكنك العيش بدونه . وفي نفس الوقت، لا يمكنك العيش بشكل صحيح مع الكثير منه. فيجب الحصول على التوازن الصحيح–في طعامك الخاص.



اليكم 10 استخدامات جيدة وغريبة للملح :-

1. منع النمل يرش الملح في المداخل، وعلى عتبات النوافذ واستخدامه في أي مكان آخر يتسلل اليه النمل فى منزلك. انها وسيلة مؤكدة لمنعهم من الدخول! كيف تتخلص من النمل

2. قتل الحشائش والأعشاب الضارة التى تنمو في الشقوق الممرات الخاص بك تعبت من إزالة الأعشاب الضارة فى الممرات الخاص بك؟ يرش الملح على العشب ويصب الماء الساخن جدا. ليس هذا فقط هو وسيلة فعالة للغاية لقتل النباتات غير المرغوب فيها، كما انها صديقة للبيئة ورخيصة.

3. القضاء على البراغيث إذا كان لديك كلاب فحتما يوجد براغيث، ببساطة غسل بيت الكلب والبطانيات في المياه المالحة. إذا كنت قلقا على الكلاب الخاصة بك قد تكون قد جلبت البراغيث الى منزلك، ببساطة رش السجاد الخاص بك بخفة مع الملح واتركه لمدة 12 ساعة ثم بفرشاه ويتم تنظيفها بدقة.

4. تنظيف البيض اذا سقط على الارض إذا قمت بإسقاط بيضة على أرضية المطبخ، يرش الملح عليها وتركها لمدة 20 دقيقة. وسوف يكون من السهل تنظيفها.

5. تنظيف بقع الفرن بسرعة إذا كانت لديكى بقع على الفرن، صب حفنة من الملح على أعلى الفرن بعد الطبخ عليه وهو ساخن فهو لا يطلق الدخان بل يساعد على سهولة تنظيف الفرن بعد تبريدة.

6. تنظيف البقع البنية من الحديد ببساطة رش الملح على ورقة مشمع، حرك الحديد عبرها وافرك باستخفاف مع تلميع الفضة. والحديد الخاص بك تبدو وكأنها العلامة التجارية الجديدة في أي وقت من الأوقات.

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7. إزالة البقع من وعاء القهوة الخاص بك ملء 1/4 كوب من ملح الطعام وعشرات من مكعبات الثلج، وتركها لمدة نصف ساعة، وملئها بالماء البارد وشطف وعاء القهوة الخاص بك تبدو وكأنها جديدة.

8. الحفاظ على الزجاج الأمامي الخاص بك خالية من الصقيع استخدام اسفنجة في الماء والملح وفركها على الزجاج فانها نزيل الصقيع حتى عندما تكون درجة الحرارة تحت الصفر.

9. كسر المكسرات بشكل أكثر سهولة نقع اللوز والبندق والجوز في الماء والملح لبضع ساعات قبل الكسر. وبذلك سوف يكون من السهل إزالة القشرة الخارجية.

10. مقاومة تنقيط الشموع نقع الشموع الجديدة في محلول ملحي قوي لبضع ساعات، ثم تجفيفها جيدا، فإنها تقوم بالتنقيط عند اشعالها .

وبعض الاستخدامات الاخرى للملح

11. اخماد دخان الشواء. إرم قليلا من الملح على النيران الناجمة من الشواء. وسوف تقلل من النيران وتهدئة الدخان من دون تبريد الفحم.

12. تهدئة لسعة النحل تهدئة لسعة النحل قم بوضع الملح على المكان المصاب.

13. وقف اشتعال النار عند سقوط قطرات الشحوم اثناء الشواء سوف تقلل من اشتعال النار على الشحوم الساقطة منها بوضع الملح عليها.

14. استخداماته فى الطبخ إذا كان الحساء حلوة جدا، يمكن إضافة قليل من الملح.