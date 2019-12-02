شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤشر نيكي الياباني يسجل ارتفاعا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وصعد نيكي 0.41% إلى 23388.63 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39% إلى 1705.99 نقطة.

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