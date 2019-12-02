صحيفة إماراتية: الثاني من ديسمبر يوم يحمله شعبنا في عقله وقلبه وضميره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "إن الثاني من ديسمبر يوم يحمله شعبنا في عقله وقلبه وضميره في كل وقت، ويترجم ما يمثله من قداسة وطنية بالعمل والفعل والالتزام بقضايا الإمارات المحقة وبذل كل جهد ممكن ليبقى الوطن الأكثر سعادة وأمناً وتقدماً، يومٌ كان حدثاً مفصلياً بتاريخ المنطقة والعالم، لأنه شهد بزوغ فجر دولة بات لها شأن عظيم في محيطها والعالم، دولة حمل كل فرد من أبنائها البررة المثل والقيم التي قامت عليها كمشعل نور يضيء له الدروب إلى كل قمم المجد، فباتت الإمارات بحق "وطن الرسالة".



وأوضحت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365"- أنه قبل 48 عاماً كان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، قد أكمل الاستعداد لأنجح تجربة وحدوية تلمس نتائجها الإنسان في عصرنا الحديث، بعد أن جمع شعبه وبث فيهم روح الثقة والأمل والعزيمة بأن أبناء هذه الأرض التي صقلتهم الصحراء صلابة وقوة ومنعة قادرون على مقارعة المستحيل وصناعة أمة لا تكتفي باللحاق بالركب العالمي.

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وتابعت "بل التفوق عليه، لأنها دولة ذات اتحاد شامخ لم تبن على حساب أحد ولم تفرض كغيرها، بل كانت المحبة والسلام والقيم والقناعة أعمدتها الشامخة التي لا تهتز بل تزداد صلابة مع الأيام والسنوات والتي أكد فيها القائد المؤسس للجميع أن قيام دولة الاتحاد نعمة كبرى سيتلمسون من خلالها معنى الانتماء لوطن قوي عظيم محصن عصي على المس أو الطامعين، فتوحدت الكلمة وسار الجميع في ظل قائد وهب حياته لشعبه الذي أراده أن يكون دائماً في القمة وجعلها مكاناً لا يقبل عنه بديلاً وسفينة تبحر نحو وجهتها لا تتأثر مهما اشتدت الأمواج فهي تعرف هدفها جيداً وتدرك أنها ستصل إليها.

وتابعت وطن أعلى كرامة الإنسان فوق كل اعتبار آخر، فباتت ملاحم العمل تثمر إنجازات، وبات شعاع المحبة والنجاحات يضاعف بريق الصحراء التي باتت جنة على الأرض، وكانت دولة بحجم أمة لم تغب عنها القضايا المحقة يوماً سواء لأشقائها أو لأمتها أو أصدقائها، فهي دولة مبادئ وحق وعدل لم تكن يوماً إلا خيراً مطلقاً، فقصدها مقيمون من أكثر من 200 جنسية فتحت لهم أبوابها وقلبها حناناً وحباً ورحبت بهم بمحبة فكان مجتمع الدولة الأصيل يزداد غنى بتعدديته ليقدم الدليل على أن الفوارق لا وجود لها بين الأجناس كافة وكل محب للخير ومؤمن بالقيم وداع للسلام له وطن يعلي الشأن الإنساني فوق كل اعتبار.. كانت الإمارات تسير وتنجز ومع كل محطة تقدم المثال الحي على عظمة من أرسوا متانة أسسها وأعطوا الدليل الواضح، مبينين كيف تبنى الأمم وتنتصر الشعوب ويكون اتحادنا المبارك هو الأقوى.

واختتمت افتتاحيتها بقولها .. " هنيئاً لشعبنا العظيم في ذكرى يومه الخالد.. يوم نجدد فيه العهد بالولاء المطلق لقيادة وفرت كل السبل وسخرت كل الإمكانات لنكون الأسعد والأقوى".