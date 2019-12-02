حيل ذكية لاستعمال طلاء الأظافر يجب أن تعرفيها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إذا كنت من هواة وضع طلاء الأظافر وعمل رسومات مختلفة، فعليك أن تكوني ملمة ببعض الحيل التي ستسهل عليك استخدام طلاء الأظافر والحصول على رسومات مميزة وسهلة بالمنزل، إليك 10 حيل ذكية لاستعمال طلاء الأظافر يجب أن تعرفها كل فتاة:



1- الخل لإطالة عمر طلاء الأظافر: استخدمي الخل في إطالة عمر طلاء الأظافر، فإضافة قطرة منه إلى زجاجة الطلاء تعطيه لمعة زائدة وقواماً رائعاً يدوم طويلاً.

2- لتجفيف طلاء الأظافر سريعا: لتجفيف طلاء الأظافر سريعا، اغمري أظافرك في إناء مملوء بالماء المثلج لمدة ٣٠ ثانية ولن تواجهي مشكلة تلطخ أظافرك بعدها.

3- استعيدي بياض أظافرك بعد إزالة الطلاء: في حالة إصفرار أظافرك أو تغير لونها بعد إزالة طلاء الأظافر، يمكنك استعادة بياض أظافرك من جديد بمعجون الأسنان، افردي معجون الأسنان على الأظافر ودلكيها بفرشاة صغيرة لدقيقة ثم اغسلي أظافرك.

4- اصنعي طلاء أظافر جليتر بالمنزل: بدلاً من شراء طلاء أظافر جليتر، يمكنك تنفيذه بنفسك بالمنزل، احضري عبوة جليتر باللون المفضل لك، وضعي مسحة من طلاء الأظافر الشفاف على أظافرك ثم اغمري إصبعك في الجليتر وتخلصي من الزوائد حول الظفر بقطعة قطن.

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5- أظافر البولكا دوت: يمكنك استخدام دبابيس الشعر المدببة أو خلة تنظيف الأسنان لعمل صيحة الأظافر المنقطة أو كما تسمى "البولكا دوت".

6- ورق السوليفان لتدريج ألوان المانيكر : إذا كنت ترغبين في وضع طلاء الأظافر بشكل جديد، فيمكنك تدريجه على الظفر، افردي ورق سوليفان على سطح مستو، ثم ضعي عليه قطرتين من لونين أو أكثر بشكل متتالي ثم اضغطي عليهم بالإسفنجة ولوني بها أظافرك بحيث تنعكس نفس التدريجة عليها.

7- الشرائط اللاصقة: عمل رسومات الأظافر لا يحتاج إلى خبراء، فيمكنك عن طريق استخدام قصاصات لاصقة بأشكال مختلفة تنفيذ رسومات أظافر هندسية متنوعة، ثبتي الشرائط على أظافرك وفقا للتأثير الذي ترغبين في الحصول عليه ثم ضعي طلاء الأظافر واتركيه يجف ثم انزعي الشرائط.

8- أقلام تحديد العين لوضع الفصوص: عادة ما يكون الإمساك بالفصوص اللامعة الدقيقة لتزيين الأظافر بها أمرا صعبا، وهنا يمكنك استخدام قلم شمعي مثل قلم تحديد العين أو الشفاه والإمساك بها لتثبيتها على الأظافر.

9- الفازلين لمنع تلطخ أظافرك: لمنع تلطخ الجلد المحيط بأظافرك بلون طلاء الأظافر أثناء وضعه، ضعي مسحة من الفازلين حول كل ظفر بواسطة عود قطني قبل تطبيق طلاء الأظافر.

10- مزيل فعال لطلاء الأظافر: هل تجدين دوما صعوبة في إزالة طلاء الأظافر تماما من المرة الأولى؟ إليك هذه الحيلة السحرية.

احضري إسفنجة جافة وضعيها في برطمان صغير ثم اسكبي قليل من مزيل الأظافر فيها حتى تكون مبللة كليا. اغمسي فيها إصبعك واحدا تلو الآخر بحيث تغطي الأظافر مع مسح كل ظفر في الإسفنجة عدة مرات ستلاحظين زوال طلاء الأظافر تماما ومن أغلب المناطق التي يصعب الوصول إليها بالطريقة العادية، اغلقي البرطمان واحتفظي به لاستخدامه فيما بعد كبديل لمزيل الأظافر.