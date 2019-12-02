لهذا السبب.. يتغير لون عيني طفلك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لماذا يتغيّر لون عيني طفلك كلما تقدّم في أشهره الأولى؟!.



غالبا ما يكون لون عيون الأطفال أزرق عند ولادتهم، وذلك بسبب عدم اكتمال نموّ أعصابهم والناقلات العصبية، وضوء النهار هو الذي يصبغ العينين في الأشهر الثلاثة الأولى.

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ولئلا تقع في التكهنات، عليك أن تنتظري كي يتخطّى شهره الثاني لتعرفي لون عينيه الحقيقي، وإذا بقي اللون أزرقاً في الشهر السادس عليك أن تنتظري حتى الشهر التاسع أو العاشر، عندها يكون اللون قد ثبت على ما سيكون طوال عمره.

لكنّ لون العينين يبدأ في التشكل في بطن الأم بين الشهرين الثالث والثامن من الحمل، وتؤثر جينات الأم والأب بالإضافة إلى أثر موازٍ لجينات الأجداد، التي لها دور أساسيّ في تحديد لون عيني طفلك.

وغالباً ما يتغير لون العينين خلال السنة الأولى، خصوصاً لدى الأطفال الذين يحملون بشرة بيضاء، إذ يتراوح لون عيني هؤلاء بين الأزرق الرمادي والأسود في الفترة التي تلي الولادة وحتى عمر ستة أشهر تقريباً، ففي هذا العمر تتخذ عينا الطفل غالباً لونهما النهائي.

أمّا الأطفال الذين يملكون بشرة داكنة، فيتراوح لون عيونهم بين اللون الرمادي الداكن واللون البني عند الولادة قد يتحول لونهما إلى الأسود أو البني بعد مضي ستة اشهر أو سنة.