طرق بسيطة لتنثري دفء الشتاء في منزلك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هاهو فصل الشتاء بات على الأبواب، وبدأت الأجواء الشتوية تعم الأمكنة، فهل فكرت سيدتي بأن تنثري لمسات الدفء في منزلك هذا الشتاء.



إذا كنت تبحثين عن طرق مميزة وخلاقة لنشر الدفء في بيتك هذا الفصل نقدم لك هذه المجموعة من النصائح والتي من شأنها أن تساعدك على تدفئة البيت في الشتاء:

أولاً عليكي أن تعتمدي طريقة مناسبة لشكل وألوان وديكور منزلك كي يبدو كل شيء منسجماً ومريحاً.

إذا كانت المساحات والغرف في منزلك كثيرة وكبيرة، ولاحاجة لك بها إذاً قومي باستغلال غرف معينة منه وأغلقي الغرف التي لا تستعملينها كي لا يضيع الدفء في المنزل، وبذلك ستمنحين منزلك روحاً حميمية دافئة.

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من الضروري أيضاً أن تقومي باعتماد الستائر بخامات شتوية سميكة على عكس الستائر الصيفية وبذلك فأنت تحصرين الدفء داخل منزلك.

احرصي أيضاً على تغطية الأرض بالسجاد والذي يبعث الدفء بشكل أكبر خاصةً أن الأرضيات السيراميك تصبح باردة جداً في الشتاء وبذلك ستمنحين منزلك مظهراً شتوياً إضافةً إلى الدفء.

استخدمي بعض الاكسسوارات الشتوية كالأغطية والوسائد الصوفية وتلك المصنوعة من الفرو، والخامات شتوية بالإضافة لتوزيع الشموع المميزة في المنزل حيث ستكون تلك الأجواء رائعة ومميزة بالفعل.

اسمحي لأشعة الشمس أن تتسلل إلى منزلك خلال النهار عن طريق فتح الستائر فذلك سيمنحه بعض الدفء أيضاً.

وأخيراً يمكنك أيضاً استغلال الألوان لبث روح شتوية دافئة ومميزة في المنزل وذلك عن طريق طلاء جدران منزلك بالألوان الداكنة كالأحمر أو البرتقالي أو الأزرق الداكن فمن المعروف أن هذه الألوان تبعث شعوراً رائعاً بالدف