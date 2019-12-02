شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات عقابية من الصين تجاه الولايات المتحدة بسبب هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

اتخذت الصين إجراءات عقابية رداً على قانون لدعم احتجاجات هونج كونج أقره الكونجرس الأمريكي ووقعه الرئيس دونالد ترامب.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الاثنين إنها علقت مراجعة الطلبات المقدمة من سفن وطائرات الجيش الأمريكي لزيارة هونج كونج.

وفرضت الحكومة الصينية عقوبات أيضاً على منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، ومقرها الولايات المتحدة، متهمة إياها بدعم الأنشطة المتطرفة العنيفة في هونج كونج حسبما قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية مقتضبة في بكين.

كانت الصين قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستتخذ "إجراءات مضادة حازمة" إذا واصلت الولايات المتحدة التدخل في هونج كونج التي تخضع لبكين كمدينة صينية تتمتع بشبه حكم ذاتي.

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