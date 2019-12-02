اليونان ستطلب دعم الناتو رداً على الاتفاق العسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة اتفاقاً عسكرياً مع حكومة الوفاق الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقّع الأربعاء في إسطنبول اتفاقاً عسكرياً مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، محوره تعاون عسكري وأمني لتعزيز اتفاق التعاون العسكري الموجود أصلاً والعلاقات بين جيشي البلدين، بحسب أنقرة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن الاتفاق أثار كذلك مخاوف مصر وقبرص.

وقال ميتسوتاكيس إن «الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر».

وكانت اليونان قد أعربت الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق، وقد استدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب «معلومات عن مضمونه».

التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة الأحد لبحث هذه المسألة.

ويأتي هذا الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

ويحظى السراج بدعم من تركيا وقطر، وأيضاً من إيطاليا، القوة المستعمرة السابقة في ليبيا.

والعلاقات بين اليونان وتركيا ترتدي طابعاً حساساً، خصوصاً أن الثانية شكلت بوابة دخول لآلاف من اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية.