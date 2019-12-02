هزاع المنصوري: أنتظر العودة للفضاء

دبي:يمامة بدوان

أكد هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي أنه يشتاق للتواجد في الفضاء، كما أنه ينتظر العودة إليه من جديد، بعد أدائه لمهمته الأولى في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، وأمضى 8 أيام على متن المحطة الدولية.

جاء ذلك في بث تلفزيوني موحد لكل قنوات الدولة من استوديوهات أبوظبي للإعلام، أمس، بمناسبة اليوم الوطني ال 48 لدولة الإمارات.

ووجه المنصوري شكره لقيادة الإمارات وشعبها على إتاحة الفرص أمام أبنائها، وقال: «رأيت في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدى عودتي أرض الدولة، فخراً واعتزازاً وفرحاً لتحقيقي حلم الشيخ زايد في الوصول للفضاء.

وتحدث عن بداية حلمه الذي تحول لشغف منذ طفولته، والذي جعله يسعى لأن يصبح طيارا، كما أن حبه للوطن جعله يلتحق بالقوات المسلحة كي يعانق الغيوم، إلا أن القدر ناداه من جديد لدى التقدم لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء كي يعانق النجوم.

وتطرق في حديثه إلى مراحل وتجارب اختيار رواد الفضاء والتدريبات التي خضع لها في مدينة النجوم في موسكو، برفقة زميله سلطان النيادي، إضافة إلى التحديات التي واجهته وبالتحديد تعلم اللغة الروسية، خاصة وأن جميع المصطلحات في مركبة السويوز هي بالروسية.

وأوضح أنه لا يزال يواصل تعلمه للغة الروسية، حيث انه تلقى اتصالا من رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، وقدّم له التهاني باليوم الوطني للدولة.

وتناول في البرنامج التلفزيوني يومياته على متن المحطة الدولية للفضاء على مدى 8 أيام.