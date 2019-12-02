دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية ولي العهد ونائب رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي يشهدون ختام منافسات «الفورمولا 1»

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، اليوم الأحد، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات «الفورمولا 1» في موسم 2019 على مضمار حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.

وقد شهد السباق حضور رؤساء وفود عدد من الدول. وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق «الفورمولا-1 أبوظبي»، معلناً بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2019.

ورافق ولي العهد، خلال حضوره منافسات سباقات «الفورمولا 1» ، كل من، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، إضافة إلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.