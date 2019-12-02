دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه أكثر الألعاب والأجهزة شراءً خلال الجمعة السوداء بأمريكا

كشف تايلور شراينر المحلل الرئيسي ورئيس "أدوبي ديجيتال إنسايتس"، أن نسبة الشراء للهواتف زادت مع اقتراب عيد الميلاد حتى يوم الجمعة السوداء بلاك فرايداي Black Friday التي شهدت تزايد للمستهلكين بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وبحسب تقارير صحفية فأن أكثر الأجهزة الإلكترونية التي سُجلت في المبيعات خلال الجمعة السوداء بلاك فرايداي Black Friday كانت حواسيب "آبل" وسماعات "أيربود" وتلفزيونات سامسونغ.

وفيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية الأكثر مبيعًا خلال يوم الجمعة السوداء Black بلاك فرايداي Friday كانت: دمى لول سيربرايز وألعاب متعلقة بالجزء الثاني من فيلم "فروزن".

وفي فئة ألعاب الفيديو تصدرت "فيفا 20" و"مادين 20" و"نينتاندو سويتش" قائمة المبيعات في الجمعة السوداء بلاك فرايداي Black Friday.

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وكانت شركة أدوبي أناليتيكس قد أعلنت في وقت سابق من مساء يوم أمس السبت أن إجمالي المبيعات عبر الإنترنت خلال الجمعة السوداء بلاك فرايداي Black Friday بالولايات المتحدة الأمريكية بلغ 7.4 مليار دولار هذا العام بزيادة 19,6% مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات الشراء التي تتم بواسطة هواتف ذكية.المزيد:

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