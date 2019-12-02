دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا HUAWEI FreeBuds 3 سماعة البلوتوث الجديدة بتصميم open fit بالأسواق

مع اقتراب موسم الأزياء والعطلات من جديد، نعود للبحث عن الأجهزة الإلكترونية المثالية. وفي ظل تعدد الخيارات المتاحة وكثرة ما نرغب في الحصول عليه، نُركّز في هذه القائمة على سماعات FreeBuds 3 HUAWEI التي شهدت مستويات غير مسبوقة في مرحلة الطلب المسبق عليها. في إن السماعات الجديدة مناسبة لمحبي السفر حول العالم وعشاق الأناقة، للأسباب التالية:

HUAWEI FreeBuds 3 سماعة البلوتوث الجديدة بتصميم open fit بالأسواق layalina 1 HUAWEI FreeBuds 3 سماعة البلوتوث الجديدة بتصميم open fit بالأسواق

1. تخلّصي من الضجيج واذهبي حيث تأخذك مخيلتك

تُعتبر سماعات HUAWEI FreeBuds 3من هواوي سماعة البلوتوث بتصميم Open-Fit المزودة بتقنية إلغاء الضجيج ومريحة للارتداء، تمنحكم سماعات HUAWEI FreeBuds 3، بفضل العديد من المزايا التكنولوجية، القدرة على إجراء مكالمات في غاية الوضوح، دون أي إزعاج ناجم عن ضجيج الخلفية أو أصوات الرياح وتتسم التجربة ببساطتها الشديدة، فما عليكم سوى تشغيل سماعاتكم للانعزال عمّا يجري حولكم وإغلاق عيونكم والذهاب إلى حيث تأخذكم أغانيكم المفضلة، وذلك بفضل التصميم والمكونات الصوتية المخصصة التي تصدر كلّ نغمة بمستويات فائقة من الوضوح ، وكأنّكم تسمعون أغانيكم المفضّلة بشكل حيّ في الاستديو.

2. التصميم المريح والأنيق للتناسق مع طلتك اليومية

لم تعد المساومة على مزايا الراحة من أجل التصميم الأنيق مسألة مطروحة بعد اليوم. وهُنا تكمن أهمية تصميم open-fit الذي يُسهّل من ارتدائها لفترات طويلة دون أن تشكّل أي ضغط إضافي داخل الأذن. وتأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 3 من هواوي بتصميم راقي يشمل السماعات والعلبة الخاصة بها، وهي متوفرة باللونين الأسود والأبيض، ما يضمن أناقتها وملاءمتها لكافة إطلالاتكم.

© layalina HUAWEI FreeBuds 3 سماعة البلوتوث الجديدة بتصميم open fit بالأسواق

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3. لا تقلقي بعد الآن من انخفاض شحن البطارية

هل قُمتم سابقاً بالجلوس في مقهى ما لمجرد حاجتكم إلى شحن الجهاز قبل أن ينفذ، أو اضطررتم للعودة إلى المنزل خلال يوم عمل حافل لأنّكم نسيتم الشاحن؟ لا بد أننا جميعاً واجهنا حالات مماثلة. ويُمكنكم مع سماعات HUAWEI FreeBuds 3 من هواوي تجنّب مشكلة نفاذ شحن البطارية إلى حدّ كبير حيث تدعم السماعات تقنيات الشحن السلكي واللاسلكي فائق السرعة على حد سواء، إلى جانب حلّ الشحن اللاسلكي العكسي، وذلك من خلال وضع السماعات على الجانب الخلفي لأي من هواتف هواوي الذكية المتوافقة مع هذه الخاصية. ويمكن تشغيل السماعة لمدة تصل إلى 14 ساعة عند شحنها لمدة 30 دقيقة فقط باستخدام الشحن السلكي أو حوالي 20 ساعة عند استخدامها إلى جانب عُلبة الشحن لضمان تجربة مثالية.

تتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بلمسات لامعة بلوني الأسود Carbon Black والأبيض Ceramic White في متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات بسعر 649 درهم إماراتي. ومن أجل الحصول على هذه السماعة أضغط على الرابط التاليالمزيد:

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