سكاي نيوز : وصول لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى محافظة ذي قار جنوبي العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية سكاي نيوز في خبر عاجل لها أن لجنة الأمن والدفاع النيابية وصلت إلى محافظة ذي قار جنوبي العراق. ووجه البرلمان العراقي وجه لجنة الأمن والدفاع، بالانتقال فورا إلى محافظتى ذى قار والنجف، لوضع خطة أمنية وحماية المتظاهرين. يذكر أن مجلس النواب عقد، اليوم الأحد، جلسة استثنائية تم خلالها التصويت على قبول استقالة رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، استنادا إلى أحكام المادة 75 من الدستور، كما تم مناقشة الأحداث الأخيرة التى وقعت فى ذى قار والنجف والمحافظات الأخرى.

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