شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسلم الدعوة لأمير الكويت فى قصر بيان، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى؛ وذلك بحضور وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح، ونائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله.

وأطلع الزيانى، أمير الكويت على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية، المقرر عقدها فى العاصمة السعودية الرياض 10 ديسمبر الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الأربعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.