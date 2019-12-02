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ليبيا تسلم روما رجل أعمال إيطالي مدان بتهريب الأسلحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت السلطات الليبية أمس الأحد، إيطاليا رجل الأعمال الإيطالى جوليو لولى (54 عاما) المتهم بالإرهاب الدولى وتهريب الأسلحة، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.

كان قاضى التحقيق فى روما أصدر أمرا بوضع جوليو لولى الذى يقيم فى ليبيا منذ عام 2010 فى الحبس الاحتياطى لتهم تتعلق بالإرهاب وتهريب الأسلحة.

وأشارت الوكالة إلى أن جوليو لولى يلقب بـ"القرصان"، وعاد إلى إيطاليا مع أمر الترحيل وحكم بعقوبة السجن المؤبد أُدين بها فى ليبيا بتهمة الإرهاب والقتال فى صفوف الخارجين على القانون.

وكان تم التحقيق مع جوليو لولى فى عام 2010 فى إيطاليا بسبب سلسلة من عمليات الاحتيال فى مبيعات اليخوت الفاخرة.

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