الكويت: قبول مبادرة "هرمز" الايرانية يقتضى تحسين طهران علاقاتها بالجوار

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وقال الشيخ صباح خالد، فى لقاء مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية، ووكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد الجبرى، أن نجاح المبادرة الإيرانية يحتاج توافر الظروف الملائمة، مشددا على ضرورة قيام إيران بتحسين علاقتها بدول الجوار المعنيين والعالم المستفيد من مضيق "هرمز"، لكى يتم قبول مبادرتها.
وأشار، إلى أن مبادرة "هرمز" الإيرانية للسلام، أساسها مسئولية المنطقة، لافتا إلى أن هناك مبادرات أخرى حول هذا الملف، منها المبادرة الأمريكية "عملية الحارس"، والمبادرة الأوروبية ومبادرة روسيا.
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