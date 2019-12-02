شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: قبول مبادرة "هرمز" الايرانية يقتضى تحسين طهران علاقاتها بالجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أنه لكى يكون هناك قبول بمبادرة "هرمز" الإيرانية لحفظ السلم فى المنطقة، يجب أن تكون علاقة طهران بدول المنطقة طبيعية.

وقال الشيخ صباح خالد، فى لقاء مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية، ووكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد الجبرى، أن نجاح المبادرة الإيرانية يحتاج توافر الظروف الملائمة، مشددا على ضرورة قيام إيران بتحسين علاقتها بدول الجوار المعنيين والعالم المستفيد من مضيق "هرمز"، لكى يتم قبول مبادرتها.

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وأشار، إلى أن مبادرة "هرمز" الإيرانية للسلام، أساسها مسئولية المنطقة، لافتا إلى أن هناك مبادرات أخرى حول هذا الملف، منها المبادرة الأمريكية "عملية الحارس"، والمبادرة الأوروبية ومبادرة روسيا.