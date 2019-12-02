شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الكويت: واثقون من إسهامات السعودية الإيجابية برئاستها لمجموعة الـ20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزیر الخارجیة الكویتى خالد الجارالله، إن الكویت تنظر بفخر واعتزاز وثقة مطلقة بأن المملكة العربیة السعودیة ستسهم بشكل كبیر وإیجابي خلال رئاستها لمجموعة قمة الـ20 الاقتصادیة.

وحسب وكالة أنباء الكويت، أضاف الجارالله أن ھناك برنامجا حافلا أعد من قبل الأشقاء فى المملكة یتضمن 100 مؤتمر على مدار رئاستها في جمیع المجالات الحیویة والإنسانیة.

وأكد أن ھذا التحرك من قبل الأشقاء سیحقق دفعا قویا للاسهام وسیعزز الدور الفاعل للملكة العربیة السعودیة ضمن مجموعة الـ20.